СМИ: Пятерых упавших в коллектор московских рабочих спасли сотрудники автомойки

Сотрудник автомойки, представившийся изданию как Бахтиер, рассказал подробности происшествия.

«Я поехал, там колодец открыли. Смотрю, там ребята стоят <...>. Я вытащил вместе с пацанами. Потом из МЧС приехали», — пояснил мужчина.

ЧП произошло на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2 в Люблино. Рабочие, которые вели ремонт, оказались заблокированы в коллекторе. Сколько их находилось на объекте, неизвестно. По предварительным данным, 12 человек, пишут «Известия». На поверхность подняли десять человек

В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о поисках трех рабочих (1999, 2001 и 2002 годов рождения) из канализационной шахты. Отмечается, что они «в результате подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность».

По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сверхинтенсивный ливень стал причиной ЧП в коллекторе.

«Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», - отметили в пресс-службе.

Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.

Ранее семилетнего мальчика, пропавшего в Тверской области, нашли живым. Об этом сообщается на странице тверского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области сообщили, что пропавший ребенок провалился в открытый канализационный люк.

