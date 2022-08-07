СМИ: Пятерых упавших в коллектор московских рабочих спасли сотрудники автомойки
Пятерых рабочих, провалившихся в Москве в канализационный люк, вытащили сотрудники находящейся по соседству от места ЧП автомойки. «Операция спасения» прошла до приезда представителей МЧС, сообщают «Известия».
Сотрудник автомойки, представившийся изданию как Бахтиер, рассказал подробности происшествия.
«Я поехал, там колодец открыли. Смотрю, там ребята стоят <...>. Я вытащил вместе с пацанами. Потом из МЧС приехали», — пояснил мужчина.
ЧП произошло на улице Краснодарской, дом 2, корпус 2 в Люблино. Рабочие, которые вели ремонт, оказались заблокированы в коллекторе. Сколько их находилось на объекте, неизвестно. По предварительным данным, 12 человек, пишут «Известия». На поверхность подняли десять человек
В пресс-службе прокуратуры Москвы сообщили о поисках трех рабочих (1999, 2001 и 2002 годов рождения) из канализационной шахты. Отмечается, что они «в результате подъема уровня воды не смогли выбраться на поверхность».
По данным комплекса городского хозяйства Москвы, сверхинтенсивный ливень стал причиной ЧП в коллекторе.
«Из-за выпавших сверхинтенсивных осадков произошло резкое повышение уровня воды в коллекторе», - отметили в пресс-службе.
Люблинская межрайонная прокуратура контролирует установление всех обстоятельств ЧП.
Ранее семилетнего мальчика, пропавшего в Тверской области, нашли живым. Об этом сообщается на странице тверского поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт» в соцсети «ВКонтакте». В пресс-службе следственного управления СК РФ по Тверской области сообщили, что пропавший ребенок провалился в открытый канализационный люк.
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