Шестеро граждан Таджикистана были найдены мертвыми в Волгоградской области. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Среднеахтубинском районе. По предварительным данным, шесть рабочих фермерских хозяйств могли скончаться из-за отравления выхлопным газом.