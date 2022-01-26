Шестеро граждан Таджикистана были найдены мертвыми в Волгоградской области

Шестеро граждан Таджикистана были найдены мертвыми в Волгоградской области. Об этом сообщает информационное агентство РИА Новости со ссылкой на экстренные службы.

Инцидент произошел в Среднеахтубинском районе. По предварительным данным, шесть рабочих фермерских хозяйств могли скончаться из-за отравления выхлопным газом.

В ХМАО задержаны продавцы алкоголя, из-за которого погибли восемь человек

Сейчас на месте происшествия ведутся работы следственно-оперативной группы.

Ранее издание Ura.ru сообщило о смерти супругов якобы после пищевого отравления в подмосковном поселке Обухово. У пары остался девятилетний ребенок.

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ФОТО: РИА Новости/Алексей Сухоруков
ТЕГИ:ФермерыСмертьТаджикистанОтравленияВолгоградская Область
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