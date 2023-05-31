Газовый баллон взорвался в жилом доме в Ростове-на-Дону
Взрыв газового баллона произошел в одном из многоквартирных жилых домов в Ростове-на-Дону, сообщает РИА Новости.
После этого вспыхнул пожар. В результате происшествия по переулку Гельца, 33 пострадал мужчина.
По словам спасателей, огонь разгорелся после взрыва газового баллона во время установки натяжного потолка. Соседние квартиры остались целы. О состоянии 25-летнего пострадавшего пока ничего неизвестно.
Ранее в жилом доме в московском Троицке прогремел взрыв. Молодой человек обнаружил коробку в подъезде дома и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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