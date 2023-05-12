СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в московском Троицке
12 мая 202320:01
В жилом доме в московском Троицке прогремел взрыв, сообщает Telegram-канал Shot со ссылкой на собственный источник.
По данным СМИ, 18-летний молодой человек обнаружил коробку в подъезде дома и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался.
Отмечается, что пострадавший получил открытый перелом ноги. На месте происшествия работают экстренные службы.
Ранее стало известно, что исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области пострадал в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru