СМИ: взрыв прогремел в жилом доме в московском Троицке

По данным СМИ, 18-летний молодой человек обнаружил коробку в подъезде дома и пнул ее. Внутри оказался газовый баллон, который взорвался.



Отмечается, что пострадавший получил открытый перелом ноги. На месте происшествия работают экстренные службы.

Ранее стало известно, что исполняющий обязанности заместителя министра строительства, архитектуры и ЖКХ по Запорожской области пострадал в результате взрыва, передает «Радиоточка НСН».

