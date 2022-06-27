Газманов разорвал на своём концерте флаг США
Народный артист России Олег Газманов в ходе концерта в Воронеже разорвал флаг США. Об этом в своём Telegram-канале рассказал его супруга Марина Газманова.
По её словам, в какой-то момент в концертном зале послышался выстрел и пошёл дым, а находившийся под самым потолком флаг России упал вниз, вместо него вверх взмыл американский флаг. Она отметила, что причастным к провокации оказался сотрудник площадки, в совершенстве знающий механизм подъёма флагов.
Газманова заявила, что после этого её супруг прыгнул в зрительский зал, подошел к большому шесту с американским флагом и, взяв у администратора российское знамя, лично водрузил его «почти на 10 метровую высоту», после чего спустился вниз и разорвал американский стяг.
Она добавила, что Газманов также сказал зрителям, что на его концертах будут висеть только российские флаги, а те, кому это не нравится, могут уезжать в Америку!
Ранее Газманов подверг резкой критике «отмену» русской культуры на Западе и заявил, что эта тема кажется ему «дикой и средневековой».
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