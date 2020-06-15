Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым
Близкий друг Михаила Ефремова актер Сергей Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП Сергея Захарова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на адвоката семьи Захаровых Александра Добровинского.
По его словам, Гармаш уже выходил на связь с родственниками погибшего, и встреча может состоятся в ближайшее время.
Напомним, Ефремов после ДТП по решению суда находится под домашним арестом и не может покидать свою квартиру, а также с кем-либо общаться, за исключением близких, следователей и адвокатов. Как пишет агентство, Гармаш может выступить как представитель Ефремова.
Ранее, уже находясь под домашним арестом, Ефремов спустя четыре дня после ДТП записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего и говорит, что готов помочь «всеми средствами, если примут». Адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский сообщил, что они знают об извинениях, но считают их запоздалыми и отказываются от денежной компенсации.
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