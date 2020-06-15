Гармаш может встретиться с семьей погибшего в ДТП с Ефремовым

По его словам, Гармаш уже выходил на связь с родственниками погибшего, и встреча может состоятся в ближайшее время.

Напомним, Ефремов после ДТП по решению суда находится под домашним арестом и не может покидать свою квартиру, а также с кем-либо общаться, за исключением близких, следователей и адвокатов. Как пишет агентство, Гармаш может выступить как представитель Ефремова.

Ранее, уже находясь под домашним арестом, Ефремов спустя четыре дня после ДТП записал видеообращение, в котором просит прощения у семьи погибшего и говорит, что готов помочь «всеми средствами, если примут». Адвокат семьи потерпевшего Александр Добровинский сообщил, что они знают об извинениях, но считают их запоздалыми и отказываются от денежной компенсации.

