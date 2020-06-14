Стали известны доходы Михаила Ефремова

Среднемесячный доход актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня, составляет порядка трех миллионов рублей. Анализ доходов заслуженного артиста РФ сделали журналисты «Комсомольской правды».

По данным СМИ, стоимость одного спектакля с участием Ефремова до коронавируса колебалась в диапазоне от одного до полутора миллионов рублей. Оплата спектаклей в театре «Современник», где он был приглашенным актером, также была разной.

«В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — пишет издание.

За участие в антрепризных спектаклях актер получал от 300 до 500 тысяч рублей. За один съемочный день в кино Ефремову платили 138 тысяч рублей.

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Также упоминаются доходы от выступлений на корпоративах и заказных выступлениях, которые обычно не декларируются.

Издание делает вывод, что доходы артиста не были стабильными – в разные месяцы он мог зарабатывать от одного миллиона рублей до пяти. Журналисты делают вывод, что в среднем доходы Михаила Ефремова в месяц составляли около трех миллионов рублей.

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

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ФОТО: РИА Новости/Пресс-служба Таганского суда
ТЕГИ:ДоходыМихаил Ефремов
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