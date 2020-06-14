Стали известны доходы Михаила Ефремова

Среднемесячный доход актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП 8 июня, составляет порядка трех миллионов рублей. Анализ доходов заслуженного артиста РФ сделали журналисты «Комсомольской правды».

По данным СМИ, стоимость одного спектакля с участием Ефремова до коронавируса колебалась в диапазоне от одного до полутора миллионов рублей. Оплата спектаклей в театре «Современник», где он был приглашенным актером, также была разной.

«В "урожайные" периоды с учетом гастрольных спектаклей доход на этом месте работы составлял 11 миллионов рублей в год», — пишет издание.

За участие в антрепризных спектаклях актер получал от 300 до 500 тысяч рублей. За один съемочный день в кино Ефремову платили 138 тысяч рублей.