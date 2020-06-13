Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова

Адвокат также передал заявление отказ Валерия Захарова от денежной поддержки Михаила Ефремова.

«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — привел Добровинский слова брата погибшего Сергея Захарова.

Михаил Ефремов опубликовал видеообращение на YouTube-канале GrazhdaninPoet. Актер попросил прощения у семьи погибшего курьера Сергея Захарова и пообещал помощь «всеми средствами, если примут».

Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.

Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.

