Родственники погибшего в ДТП Сергея Захарова не приняли извинений от Михаила Ефремова
Родные Сергея Захарова, который скончался в результате ДТА с участием актера Михаила Ефремова, отказались принимать извинения и денежную компенсацию от артиста, считая их запоздавшими. Об этом сообщил адвокат семьи Захаровых Александр Добровинский, сообщает РБК.
«Я связался с братом Сергея — Валерием Захаровым и его супругой после выхода видеоролика Михаила Ефремова. Семья, конечно, слышала извинения господина Ефремова и считает их запоздалыми. Представители семьи намерены идти до конца, добиваясь справедливого решения суда. Таким образом, извинения семьей де-факто не приняты», — рассказал Добровинский.
Адвокат также передал заявление отказ Валерия Захарова от денежной поддержки Михаила Ефремова.
«Если господин Ефремов хочет внести какой-то вклад в борьбу с пьянством за рулем — это его личная инициатива, но о мирном урегулировании говорить слишком поздно, и денежную компенсацию, о которой шла речь в ролике, мы не примем», — привел Добровинский слова брата погибшего Сергея Захарова.
Михаил Ефремов опубликовал видеообращение на YouTube-канале GrazhdaninPoet. Актер попросил прощения у семьи погибшего курьера Сергея Захарова и пообещал помощь «всеми средствами, если примут».
Напомним, 8 июня Ефремов на своем внедорожнике на большой скорости вылетел на встречную полосу в центре Москвы и врезался в машину службы доставки. Находившийся за рулем сотрудник компании, 57-летний Сергей Захаров, от полученных травм умер в больнице. В крови Ефремова нашли алкоголь и наркотики. Суд отправил его под домашний арест на два месяца.
Актеру грозит от 5 до 12 лет лишения свободы в соответствии с п. «а» ч. 4 ст. 264 УК России.
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