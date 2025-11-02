ГАИ: В Рязани водитель насмерть сбил 11-летнего ребёнка на тротуаре

Как уточняет Госавтоинспекция, ДТП произошло около 13:45 на проезде Яблочкова, возле дома №17. 34-летний местный житель, управляя автомобилем Luxgen, съехал с проезжей части и совершил наезд на 11-летнего пешехода, находившегося на тротуаре. От полученных травм ребёнок скончался на месте происшествия.

Как сообщил заместитель командира отдельного специального батальона ДПС УМВД России по Рязанской области Владимир Синев, водитель не справился с управлением, съехал с дороги и сбил ребёнка, который шёл по пешеходной дорожке.

Прокуратура Рязанской области в свою очередь сообщила, что водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Ведомство взяло на контроль ход и результаты доследственной проверки, организованной правоохранительными органами.

