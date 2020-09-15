На экс-футболиста сборной Широкова завели уголовное дело

Московская полиция возбудило уголовное дело на бывшего футболиста сборной России Романа Широкова за нападение на судью в матче любительских команд. Об этом сообщает источник ТАСС в правоохранительных органах.

Действия спортсмена квалифицированы как умышленное причинение лёгкого вреда здоровью. По этой статье Широкову грозит либо штраф до 40 тысяч рублей, либо обязательные или исправительные работы, либо четыре месяца ареста.

Адвокат Широкова Вадим Лялин подтвердил возбуждение уголовного дела, но уточнил, что его подзащитному пока не предъявили обвинение.

Потянувший на уголовное дело инцидент произошёл 10 августа в матче любительских команд «Матч ТВ» и «Ничего Обычного» на стадионе академии «Спартака». Возмущение Широкова вызвал эпизод, который судья Никита Данченков оставил без внимания: игрок «Матч ТВ» упал в штрафной соперника и требовал пенальти. Увидев, что судья не реагирует, Широков начал нецензурно браниться. Судья предупредил, что за это может удалить футболиста. Широков заявил, что в таком случае ударит Данченкова. В итоге арбитр удалил Широкова с поля, а тот ударил судью в лицо.

Как пишет «Газета.ру», изначально Данченков настаивал, что это было «покушение на убийство».

