ФТС в 2023 году пресекла контрабанду драгоценностей на 1,2 млрд рублей
Федеральная таможенная служба (ФТС) РФ в прошлом году пресекла контрабанду драгоценных металлов и ювелирных изделий на 1,2 млрд рублей, что в 1,5 раза больше, чем в 2022 году. Об этом говорится в Telegram-канале ведомства.
Отмечается, что в 2022 году таких товаров было выявлено на 760 млн рублей. Согласно данным, большую часть контрабанды перемещали физические лица.
ФТС подчеркнула, что на аэропорты московского авиаузла приходится порядка 65% всех выявленных нарушений. Так, чаще всего незадекларированные драгоценности пытались ввезти из Турции, ОАЭ, Китая и Азербайджана.
Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что контрабанду золота стоимостью более чем 111 миллионов рублей пресекли правоохранители в столичном аэропорту Шереметьево, передает «Радиоточка НСН».
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