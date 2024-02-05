ФТС в 2023 году пресекла контрабанду драгоценностей на 1,2 млрд рублей

Отмечается, что в 2022 году таких товаров было выявлено на 760 млн рублей. Согласно данным, большую часть контрабанды перемещали физические лица.

ФТС подчеркнула, что на аэропорты московского авиаузла приходится порядка 65% всех выявленных нарушений. Так, чаще всего незадекларированные драгоценности пытались ввезти из Турции, ОАЭ, Китая и Азербайджана.

Ранее в пресс-службе ФСБ РФ сообщили, что контрабанду золота стоимостью более чем 111 миллионов рублей пресекли правоохранители в столичном аэропорту Шереметьево, передает «Радиоточка НСН».

