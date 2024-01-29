ФСБ пресекла контрабанду 25 слитков золота

Золото намеревался вывезти из России мужчина в его ручной клади. В сумке у него было обнаружено 25 слитков аффинированного золота общим весом более 36 килограммов. Пассажира задержали, золото у него было изъято. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по статье о контрабанде.

Изъятые слитки драгоценного металла обращены в доход государства.

Ранее ФТС сообщила, что за 2023 год в России зарегистрировано 740 дел, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов и товаров, сильнодействующих веществ.

