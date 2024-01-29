ФСБ пресекла контрабанду 25 слитков золота
Контрабанду золота стоимостью более чем 111 миллионов рублей пресекли правоохранители в столичном аэропорту Шереметьево. Об этом сообщили в пресс-службе ФСБ.
Золото намеревался вывезти из России мужчина в его ручной клади. В сумке у него было обнаружено 25 слитков аффинированного золота общим весом более 36 килограммов. Пассажира задержали, золото у него было изъято. Суд приговорил мужчину к пяти годам лишения свободы по статье о контрабанде.
Изъятые слитки драгоценного металла обращены в доход государства.
Ранее ФТС сообщила, что за 2023 год в России зарегистрировано 740 дел, связанных с контрабандой стратегически важных ресурсов и товаров, сильнодействующих веществ.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Умер лучший бомбардир сборной Панамы по футболу Техада
- АТОР: Air Serbia увеличит количество рейсов в Россию
- Мужчина распылил перцовый баллончик в полицейских в центре Москвы
- Для покупки однокомнатной квартиры в России потребуется минимум 70 зарплат
- «Умер бы»: Рогозин рассказал об уходе из «Роскосмоса»
- Гимнастка назвала неравноправием условия допуска россиян на Игры-2024
- СМИ: Россияне стали чаще обращаться к хирургам из-за ожирения
- Рейс Харбин - Якутск экстренно сел из-за срабатывания датчика пожара
- СМИ: Актера Дмитрия Певцова обманули на миллион рублей подставные сотрудники ФСБ
- ФСБ пресекла контрабанду 25 слитков золота
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru