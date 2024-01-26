ФТС возбудила более 1,8 тысячи уголовных дел в 2023 году

Федеральная таможенная служба (ФТС) России завела 1 882 уголовных дела в 2023 году. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

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Отмечается, что 740 дел были связаны с контрабандой стратегически важных ресурсов и товаров, сильнодействующих веществ. При этом 285 дел были заведены в связи с уклонением от уплаты таможенных платежей. Еще 170 уголовных дел связаны с переводом денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов.

Ранее, 24 января, сотрудники Северо-Западного таможенного управления и управления ФСБ по Санкт-Петербургу и Ленинградской области изъяли в петербургском Большом порту партию кокаина на 13 млрд рублей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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