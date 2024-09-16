СМИ: Против актера Ткачука возбудили дела о контрабанде и хранении наркотиков
Два уголовных дела возбудили против актера Евгения Ткачука, которого накануне задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с курительной трубкой и свертком с неизвестным веществом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.
По данным СМИ, в отношении артиста начали разбирательство о контрабанде и хранении наркотических средств.
Ранее стало известно, что после задержания Ткачука перед вылетом в Тбилиси правоохранители начали проверку актера по статье о контрабанде наркотиков. Артисту может грозить лишение свободы и штраф до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет.
Евгений Ткачук наиболее известен по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Праведник», сериалах «Бесы», «Перевал Дятлова», «Король и Шут», напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru