СМИ: Против актера Ткачука возбудили дела о контрабанде и хранении наркотиков

Два уголовных дела возбудили против актера Евгения Ткачука, которого накануне задержали в аэропорту Пулково в Санкт-Петербурге с курительной трубкой и свертком с неизвестным веществом. Об этом пишет Telegram-канал Mash.

По данным СМИ, в отношении артиста начали разбирательство о контрабанде и хранении наркотических средств.

Ранее стало известно, что после задержания Ткачука перед вылетом в Тбилиси правоохранители начали проверку актера по статье о контрабанде наркотиков. Артисту может грозить лишение свободы и штраф до 1 млн рублей либо в размере зарплаты или другого дохода за период до пяти лет.

Евгений Ткачук наиболее известен по ролям в фильмах «Тихий Дон», «Как Витька Чеснок вез Леху Штыря в дом инвалидов», «Праведник», сериалах «Бесы», «Перевал Дятлова», «Король и Шут», напоминает RT.

