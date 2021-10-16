ФСИН России: Обстановка в осетинской колонии стабилизирована
О стабилизации обстановке в колонии во Владикавказе заявили в пресс-бюро Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН).
«Обстановка в ИК-1 УФСИН России по Республике Северная Осетия — Алания стабилизирована и находится под контролем. Ни среди сотрудников, ни среди осуждённых пострадавших нет», — приводит текст заявления ведомства РИА Новости.
Также сообщается, что во главе с заместителем директора ведомства Рустамом Степаненко в регион вылетела комиссия ФСИН России. Ей предстоит установить причины и обстоятельства произошедшего, отмечает RT.
По факту беспорядков в колонии начало проверку также Следственное управление СК Северной Осетии, сообщает «Интерфакс».
«Пока проводится проверка», - отметил собеседник агентства из ведомства.
Накануне, 15 октября, сообщалось, что около 200 человек, находящихся в заключении в колонии во Владикавказе, устроили бунт. Его спровоцировали двое заключенных во время осмотра. Несколько человек получили травмы в ходе беспорядков.
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