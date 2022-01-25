ФСИН просит заменить брату Навального условное наказание на реальное

Соответствующее ходатайство уголовно-исполнительной инспекции поступило в Люблинский суд Москвы, дата его рассмотрения ещё не назначена.

Адвокат Олега Навального Никас Параскевов рассказал, что знает об обращении уголовно-исполнительной инспекции в суд, однако ещё «не знакомился с содержанием ходатайства», поэтому пока не может сообщить подробности.

Ранее Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.

