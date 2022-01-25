ФСИН просит заменить брату Навального условное наказание на реальное

Брат Алексея Навального Олег может получить реальный срок по делу о нарушении санитарных норм на акции в Москве, сообщает ТАСС.

Навального и его сторонников внесли в реестр террористов и экстремистов Росфинмониторинга

Соответствующее ходатайство уголовно-исполнительной инспекции поступило в Люблинский суд Москвы, дата его рассмотрения ещё не назначена.

Адвокат Олега Навального Никас Параскевов рассказал, что знает об обращении уголовно-исполнительной инспекции в суд, однако ещё «не знакомился с содержанием ходатайства», поэтому пока не может сообщить подробности.

Ранее Олега Навального признали виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста и приговорили к одному году лишения свободы условно.

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ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СудФСИНУголовное НаказаниеАлексей Навальный
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