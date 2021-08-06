Брат Навального получил год условно по «санитарному делу»
Олег Навальный, являющийся братом оппозиционера Алексея Навального, приговорен Преображенским судом Москвы к одному году лишения свободы условно.
Навальный признан виновным в нарушении санитарных норм в ходе несанкционированной акции протеста, отмечает ТАСС.
Сторона обвинения запрашивала для него в рамках так называемого «санитарного дела» наказание в виде одного года условно с испытательным сроком три года. При этом защита Навального считает его вину недоказанной.
Ранее Олег Навальный уже был судим. В 2014 году он получил 3,5 года лишения свободы в колонии за мошенничество по делу «Ив Роше».
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