ФСБ: Житель Ижевска задержан за сотрудничество со спецслужбами Украины
ФСБ задержала жителя Ижевска, который по указанию спецслужб Украины вел направленную на нанесение ущерба безопасности России деятельность. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на управление ведомства по Удмуртии.
«Пресечена деятельность жителя Ижевска, осуществлявшего ... деятельность, направленную на нанесение ущерба безопасности Российской Федерации», — указали в федеральной службе.
Против задержанного возбудили уголовное дело о государственной измене, мужчине может грозить до 20 лет заключения.
Ранее ФСБ нейтрализовала агента СБУ, который готовил теракт перед выборами в Запорожской области, пишет «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru