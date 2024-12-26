ФСБ заявила о связи организаторов покушения на военного с его водителем

В Федеральной службе безопасности заявили о возможной связи водителя военного, на которого планировалось покушение, с организаторами. По информации Центра общественных связей ФСБ, украинский агент должен был сблизиться с российским офицером через своего тестя - водителя министерства обороны РФ.

Ранее в ФСБ заявили о предотвращении террористических актов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. Всего задержаны четверо граждан России, их подготовку к покушениям координировал гражданин Украины.

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Так, взрывчатка, которую завербованный агент СБУ намеревался применить для убийства одного из руководителей Минобороны РФ, была замаскирована под внешнее зарядное устройство. Его планировалось прикрепить под служебную машину.

Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», еще две бомбы злоумышленники замаскировали под папку с документами и новогодний подарок. Причем привести в действие устройства планировалось дистанционно с территории Украины, уточнили в ФСБ.

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