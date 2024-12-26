ФСБ заявила о связи организаторов покушения на военного с его водителем
В Федеральной службе безопасности заявили о возможной связи водителя военного, на которого планировалось покушение, с организаторами. По информации Центра общественных связей ФСБ, украинский агент должен был сблизиться с российским офицером через своего тестя - водителя министерства обороны РФ.
Ранее в ФСБ заявили о предотвращении террористических актов против высокопоставленных военнослужащих Минобороны РФ по заданию спецслужб Украины. Всего задержаны четверо граждан России, их подготовку к покушениям координировал гражданин Украины.
Так, взрывчатка, которую завербованный агент СБУ намеревался применить для убийства одного из руководителей Минобороны РФ, была замаскирована под внешнее зарядное устройство. Его планировалось прикрепить под служебную машину.
Как передает Telegram-канал «Радиоточка НСН», еще две бомбы злоумышленники замаскировали под папку с документами и новогодний подарок. Причем привести в действие устройства планировалось дистанционно с территории Украины, уточнили в ФСБ.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru