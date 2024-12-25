ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей российского оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ – топ-менеджера планировали взорвать в его автомобиле при помощи самодельной бомбы. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Согласно данным, были задержаны семь российских граждан, которые проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. В том числе задержали троих несовершеннолетних, они причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля топ-менеджера, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под автомобиль для подрыва.