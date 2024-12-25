ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье

В Подмосковье предотвратили теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей российского оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ – топ-менеджера планировали взорвать в его автомобиле при помощи самодельной бомбы. Об этом сообщила ФСБ РФ.

Согласно данным, были задержаны семь российских граждан, которые проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. В том числе задержали троих несовершеннолетних, они причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля топ-менеджера, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под автомобиль для подрыва.

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Служба отметила, что деятельность злоумышленников координировали сотрудники украинских спецслужб с помощью зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в средствах связи, изъятых у задержанных. Члены группы в настоящее время сотрудничают со следствием и дают признательные показания.

Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило и расследует уголовное дело о покушении на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.

Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что почти 200 терактов предотвратили в России в 2024 году. В частности, силовики предотвратили шесть нападений, готовившихся в учебных заведениях и местах массового пребывания людей, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости
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