ФСБ РФ предотвратила теракт против главы предприятия ОПК в Подмосковье
В Подмосковье предотвратили теракт, задуманный спецслужбами Украины против одного из руководителей российского оборонно-промышленного предприятия, выпускающего продукцию для Минобороны РФ – топ-менеджера планировали взорвать в его автомобиле при помощи самодельной бомбы. Об этом сообщила ФСБ РФ.
Согласно данным, были задержаны семь российских граждан, которые проживают в Московской, Свердловской областях и Пермском крае. В том числе задержали троих несовершеннолетних, они причастны к организации наблюдения за местом стоянки личного автомобиля топ-менеджера, изготовлению самодельного взрывного устройства из компонентов, изъятых из тайника, и закладке его под автомобиль для подрыва.
Служба отметила, что деятельность злоумышленников координировали сотрудники украинских спецслужб с помощью зарубежных интернет-мессенджеров, что подтверждается информацией в средствах связи, изъятых у задержанных. Члены группы в настоящее время сотрудничают со следствием и дают признательные показания.
Главное следственное управление СК РФ по Московской области возбудило и расследует уголовное дело о покушении на совершение террористического акта в составе группы лиц по предварительному сговору.
Ранее Национальный антитеррористический комитет сообщил, что почти 200 терактов предотвратили в России в 2024 году. В частности, силовики предотвратили шесть нападений, готовившихся в учебных заведениях и местах массового пребывания людей, передает «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru