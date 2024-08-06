ФСБ заявила о провокации ВСУ в Курской области

Вооружённые силы Украины утром 6 августа обстреляли сёла в Курской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.

В Запорожской области задержали россиянина, планировавшего теракт

Отмечается, что в ходе вооружённой провокации обстрелам подверглись приграничные населённые пункты региона.

«Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС РФ приняты меры по отражению вооруженной агрессии», - указали в ведомстве.

Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что украинские силы попытались зайти в Курскую область, прорыва границы не допущено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: РИА Новости
ТЕГИ:СпецоперацияВСУПровокацияКурская ОбластьФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры