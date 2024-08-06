ФСБ заявила о провокации ВСУ в Курской области
Вооружённые силы Украины утром 6 августа обстреляли сёла в Курской области. Об этом заявили в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ России.
Отмечается, что в ходе вооружённой провокации обстрелам подверглись приграничные населённые пункты региона.
«Пограничниками совместно с приданными подразделениями ВС РФ приняты меры по отражению вооруженной агрессии», - указали в ведомстве.
Ранее врио главы региона Алексей Смирнов заявил, что украинские силы попытались зайти в Курскую область, прорыва границы не допущено, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru