В Запорожской области задержали россиянина, планировавшего теракт

Гражданин России по заданию спецслужб Украины планировал теракт против должностных лиц военно-гражданской администрации Запорожской области, подозреваемого задержали. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ФСБ.

По данным силовиков, задержанный посредством интернет-мессенджеров инициативно осуществлял сбор и передачу Украине информации о должностных лицах администрации.

«Впоследствии по заданию главного управления разведки министерства обороны Украины пособник... осуществил покушение на совершение террористического акта путем закладки самодельного взрывного устройства», — отметили в ФСБ.

Правоохранители возбудили уголовные дела о совершении теракта и госизмене.

Ранее ФСБ задержала в Запорожской области завербованного россиянина, который передавал Киеву данные о подразделениях российской армии, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:ТерактЗапорожьеФСБ

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