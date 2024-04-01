ФСБ: Задержанные в Дагестане боевики финансировали террористов из «Крокуса»

Задержанные в ходе спецоперации в Дагестане члены террористической ячейки из иностранных граждан участвовали в финансировании террористов, напавших на «Крокус сити холл», а также обеспечивали их оружием, сообщает ЦОС ФСБ РФ.

Отзвук «Крокуса»: В Дагестане предотвратили теракт, задержаны три человека

Уточняется, что задержанные иностранцы также готовили теракт в Каспийске в местах массового пребывания людей.

Также ЦОС ФСБ РФ информирует о том, что сразу после возможного теракта они планировали покинуть территорию России.

31 марта на территории Ленинского, Советского районов Махачкалы и Каспийска был объявлен режим контртеррористической операции (КТО). Позже пресс-служба Национального антитеррористического комитета (НАК) сообщила о задержании трех человек, планировавших совершить ряд преступлений террористической направленности, напоминает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: ТАСС
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