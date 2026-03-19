Путин призвал решительно противодействовать экстремизму и терроризму

В России в 2025 году существенно возросло количество преступлений террористической направленности. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.

ФСБ задержала иностранца за призывы в Telegram к терроризму

На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России он отметил, что ведомству следует решительно противодействовать экстремизму и терроризму.

«Жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в том числе с применением информационных технологий», - указал российский лидер.

Ранее в Чечне было заведено второе в России административное дело за поиск материалов, признанных экстремистскими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

ФОТО: РИА Новости
