Путин призвал решительно противодействовать экстремизму и терроризму
В России в 2025 году существенно возросло количество преступлений террористической направленности. Как сообщает RT, об этом заявил президент РФ Владимир Путин.
На расширенном заседании коллегии Генпрокуратуры России он отметил, что ведомству следует решительно противодействовать экстремизму и терроризму.
«Жёстко реагировать на попытки дестабилизации общественно-политической обстановки в том числе с применением информационных технологий», - указал российский лидер.
Ранее в Чечне было заведено второе в России административное дело за поиск материалов, признанных экстремистскими, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
