ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину

Сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге мужчину, планировавшего устроить при помощи зажигательного устройства теракт в военной части. Об этом сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу ведомства.

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Правоохранители изъяли у злоумышленника пять самодельных зажигательных устройств. Его задержание стало возможным благодаря совместной спецоперации регионального управления ФСБ и военной контрразведки.

Отмечается, что задержанный состоит в экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в России). Против него возбудили уголовное дело по факту приготовлении к теракту.

Ранее в Белгородской области задержали россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военнослужащих.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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