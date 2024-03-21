ФСБ задержало готовившего теракт в военной части на Урале мужчину

Правоохранители изъяли у злоумышленника пять самодельных зажигательных устройств. Его задержание стало возможным благодаря совместной спецоперации регионального управления ФСБ и военной контрразведки.

Отмечается, что задержанный состоит в экстремистской организации «Граждане СССР» (запрещена в России). Против него возбудили уголовное дело по факту приготовлении к теракту.

Ранее в Белгородской области задержали россиянина, который готовил диверсионно-террористические акты против российских военнослужащих.

