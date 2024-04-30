ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами

Жителя Приморского края задержали за сотрудничество с организацией, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ФСБ по Приморью.

По данным правоохранителей, фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителем подконтрольной ГУР украинской националистической организации, признанной террористической в РФ.