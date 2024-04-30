ФСБ задержала жителя Приморья за сотрудничество с украинскими националистами
Жителя Приморского края задержали за сотрудничество с организацией, подконтрольной Главному управлению разведки министерства обороны Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на представителя управления ФСБ по Приморью.
По данным правоохранителей, фигурант на конфиденциальной основе установил контакт с представителем подконтрольной ГУР украинской националистической организации, признанной террористической в РФ.
«Установлено, что приморец приискал контакт и инициировал в интернете общение с представителем с целью оказания последнему содействия в деятельности против безопасности Российской Федерации», — отметили в ФСБ.
Обвиняемого заключили под стражу, возбуждено уголовное дело о сотрудничестве на конфиденциальной основе с иностранным государством. На допросе задержанный признал вину, отметив, что раскаивается и намерен сотрудничать со следствием.
Ранее сотрудники ФСБ и Следственного комитета задержали в Волгоградской области участников неонацистской группировки, готовивших теракты, напоминает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru