ФСБ предотвратила теракт в Брянске
ФСБ задержала сторонника украинской националистической идеологии, который планировал совершить теракт в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.
По данным ФСБ, фигурант — россиянин, который по заданию представителей террористической организации, запрещенной в РФ, участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта. Силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник планировал применить во время преступления.
Против задержанного возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении теракта и участии в деятельности террористической организации.
Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на военном объекте в Донецке, напоминает «Свободная пресса».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru