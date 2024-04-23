ФСБ предотвратила теракт в Брянске

ФСБ задержала сторонника украинской националистической идеологии, который планировал совершить теракт в Брянске. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на ведомство.

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По данным ФСБ, фигурант — россиянин, который по заданию представителей террористической организации, запрещенной в РФ, участвовал в подготовке диверсионно-террористического акта. Силовики обнаружили и изъяли самодельное взрывное устройство, которое злоумышленник планировал применить во время преступления.

Против задержанного возбудили уголовное дело о пособничестве в совершении теракта и участии в деятельности террористической организации.

Ранее ФСБ пресекла деятельность террористической ячейки, планировавшей теракт на военном объекте в Донецке, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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