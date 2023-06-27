ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ,

Уточняется, что мужчина пытался проникнуть на территорию Украины через Белоруссию.

Накануне жителя Амурской области, который переводил деньги на закупку техники для ВСУ, задержали по подозрению в госизмене.

В этот же день были арестованы двое жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты, напоминает RT.

