ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ,
27 июня 202309:49
Сотрудники ФСБ задержали жителя Нальчика за попытку вступить в одно из вооруженных формирований ВСУ, сообщили в ведомстве.
Уточняется, что мужчина пытался проникнуть на территорию Украины через Белоруссию.
Накануне жителя Амурской области, который переводил деньги на закупку техники для ВСУ, задержали по подозрению в госизмене.
В этот же день были арестованы двое жителей Ялты за сотрудничество с СБУ и готовность совершать теракты, напоминает RT.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Минобороны опубликовало кадры подрыва американского броневика ВСУ
- ФСБ задержала жителя Нальчика за попытку примкнуть к ВСУ,
- CNN: США просили Киев не бить по России во время мятежа ЧВК «Вагнер»
- СМИ: Банки освободят от обязанности погашать военную ипотеку погибших в СВО
- Аксенов: Повреждены ж/д пути в Кировском районе Крыма
- Центробанк установит минимальную сумму возмещения по страхованию банковских карт
- Посол России в Китае заявил о планах НАТО разделить Евразию на блоки
- Рогов: Киев рассматривает несколько сценариев провокации на Запорожской АЭС
- Бизнес-джет Пригожина приземлился на военном аэродроме под Минском
- Марочко заявил об ударе по российским позициям под Соледаром химическими боеприпасами
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru