ФСБ задержала жителя Амурской области за финансирование ВСУ

Отмечается, что задержанный — уроженец Львовской области с гражданством РФ.

«Подозреваемый осуществил более 10 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ», — указали в ФСБ.

Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, задержанному грозит 12-20 лет заключения либо пожизненный срок.

Ранее жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене, напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, мужчина финансировал ВСУ с помощью криптовалюты через иностранный благотворительный фонд, пишет RT.

