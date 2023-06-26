ФСБ задержала жителя Амурской области за финансирование ВСУ
Жителя Амурской области, который переводил деньги на закупку техники для ВСУ, задержали по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ФСБ.
Отмечается, что задержанный — уроженец Львовской области с гражданством РФ.
«Подозреваемый осуществил более 10 переводов личных денежных средств для приобретения ВСУ дронов-камикадзе, квадрокоптеров, амуниции и военной техники в целях ее использования против Вооруженных сил РФ», — указали в ФСБ.
Против мужчины возбудили уголовное дело о государственной измене, задержанному грозит 12-20 лет заключения либо пожизненный срок.
Ранее жителя Хабаровского края задержали по подозрению в госизмене, напоминает «Свободная пресса». По данным правоохранителей, мужчина финансировал ВСУ с помощью криптовалюты через иностранный благотворительный фонд, пишет RT.
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