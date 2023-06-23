ФСБ задержала пять человек за попытку купить и вывезти радиоактивный цезий-137

ФСБ задержала пять человек, пытавшихся приобрести 1 кг радиоактивного цезия-137 для вывоза за границу. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.

ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов

По данным спецслужбы, стоимость груза составляет $3,5 млн. Преступная группа действовала при координации гражданина Украины в интересах иностранного заказчика.

Правоохранители выяснили, что радиоактивное вещество хотели использовать в зоне специальной военной операции, осуществляя постановки с оружием массового поражения в целях дискредитации России. Подозреваемых арестовали, они дают признательные показания, пишет RT.

Возбуждено уголовное дело по статьям о незаконном обращении с радиоактивными веществами и приготовлении к контрабанде.

Ранее в ФСБ сообщили, что украинский режим готовил теракт на территории РФ с использованием «грязной бомбы», напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости
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