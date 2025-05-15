ФСБ арестовала 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов

В ходе профилактических рейдов против пропаганды идеологии насилия, массовых убийств и суицида была пресечена деятельность 57 администраторов неонацистских и террористических каналов и чатов в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в ФСБ России.

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Уточняется, что админы нацистских каналов вели активную переписку с украинскими кураторами.

Облавы прошли в 81 регионе России. Они были направлены на то, чтобы не допустить пропаганду деструктивных идеологий среди молодежи, отметили в ФСБ.

Ранее ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке, напоминает НСН.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
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