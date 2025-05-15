ФСБ арестовала 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов

Песков: Продолжительность российско-украинских переговоров будет зависеть от их хода Двое жителей Севастополя задержаны по подозрению в государственной измене Десять лесных пожаров локализовали за сутки в пяти районах Забайкальского края Глава Минздрава России заявил о снижении смертности от инфаркта миокарда и инсульта США отказываются от участия в саммите G20 в ЮАР