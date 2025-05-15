ФСБ арестовала 57 админов террористических и неонацистских Telegram-каналов
В ходе профилактических рейдов против пропаганды идеологии насилия, массовых убийств и суицида была пресечена деятельность 57 администраторов неонацистских и террористических каналов и чатов в мессенджере Telegram. Об этом сообщили в ФСБ России.
Уточняется, что админы нацистских каналов вели активную переписку с украинскими кураторами.
Облавы прошли в 81 регионе России. Они были направлены на то, чтобы не допустить пропаганду деструктивных идеологий среди молодежи, отметили в ФСБ.
Ранее ФСБ задержала трех украинских агентов, планировавших теракт в Каховке, напоминает НСН.
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