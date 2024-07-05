ФСБ задержала жителя Кургана за призывы к свержению власти
5 июля 202413:39
Сотрудники ФСБ задержали 35-летнего жителя Кургана за то, что тот призывал к свержению власти в соцсетях. Об этом сообщил портал Ura.ru со ссылкой на пресс-службу УФСБ России по Курганской области.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Сообщается, что он признался в содеянном.
Задержанный курганец активно протестует против российской власти. В соцсетях он оправдывал террористическую деятельность и требовал насильственной смены власти.
Ранее двух граждан, завербованных спецслужбами Украины для проведения терактов, задержали в Крыму.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru