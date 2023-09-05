ФСБ задержала жителя Кубани при попытке выезда из России для вступления в ВСУ
ФСБ задержала жителя Краснодарского края, пытавшегося выехать из страны для вступления в ВСУ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Центр общественных связей ведомства.
«Гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке ... для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — указали в ФСБ.
Против подозреваемого возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника.
Ранее ФСБ задержала жителя Калужской области при попытке выехать на Украину для участия в боях в составе запрещенной в РФ террористической организации «Азов», напоминает «Свободная пресса».
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