ФСБ задержала жителя Кубани при попытке выезда из России для вступления в ВСУ

«Гражданин России в целях вступления в ряды ВС Украины инициировал контакт с сотрудником Службы безопасности Украины, осуществляющим деятельность по набору и подготовке ... для участия в боевых действиях против Вооруженных сил РФ», — указали в ФСБ.

Против подозреваемого возбудили уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника.

Ранее ФСБ задержала жителя Калужской области при попытке выехать на Украину для участия в боях в составе запрещенной в РФ террористической организации «Азов», напоминает «Свободная пресса».

