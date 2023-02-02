ФСБ задержала в Крыму боевика украинского нацбатальона
ФСБ России задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.
Отмечается, что задержанный — житель Крыма, который вступил в незаконное формирование в 2016 году, активно участвовал в его деятельности и не принял решение добровольно выйти из состава организации.
Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.
Ранее ФСБ задержала трех подозреваемых в диверсиях на железной дороге в Свердловской области.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
22,0 млн+9 287 / сут.
Умерли
395 тыс.+40 / сут.
Выздоровели
21,4 млн+6 021 / сут.
- ФСБ задержала в Крыму боевика украинского нацбатальона
- Песков не слышал о плане мероприятий к годовщине спецоперации
- Лавров: Россия стремится отодвинуть ВСУ от своих границ
- В МИД пообещали ответить на высылку российских дипломатов из Австрии
- Психолог предупредил об опасности одиночества для здоровья
- Лавров заявил, что выступает за мир
- Экс-советник президента США одобрил удары Украины по территории РФ
- Песков отказался назвать дату послания Путина Федеральному собранию
- В Кремле призвали не преувеличивать значение ЧВК «Моцарт» на Украине
- Суд арестовал полицейского после гибели задержанного в Нижнем Тагиле
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru