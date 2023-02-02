ФСБ задержала в Крыму боевика украинского нацбатальона

Отмечается, что задержанный — житель Крыма, который вступил в незаконное формирование в 2016 году, активно участвовал в его деятельности и не принял решение добровольно выйти из состава организации.

Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала трех подозреваемых в диверсиях на железной дороге в Свердловской области.

