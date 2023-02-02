ФСБ задержала в Крыму боевика украинского нацбатальона

ФСБ России задержала в Крыму подозреваемого в участии в украинской террористической организации «Крымско-татарский добровольческий батальон имени Номана Челебиджихана» (запрещена в РФ). Об этом сообщили в пресс-службе республиканского управления ведомства.

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Отмечается, что задержанный — житель Крыма, который вступил в незаконное формирование в 2016 году, активно участвовал в его деятельности и не принял решение добровольно выйти из состава организации.

Против мужчины возбудили уголовное дело об участии в незаконном вооруженном формировании. Подозреваемому грозит до 15 лет заключения.

Ранее ФСБ задержала трех подозреваемых в диверсиях на железной дороге в Свердловской области.

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ФОТО: РИА Новости
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