ФСБ задержала жителя Калининграда за экстремистские высказывания против силовиков
Два года условного срока получил житель Калининграда, признанный виновным в экстремистских высказываниях против полицейских. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на региональное управление ФСБ России.
Отмечается, что мотивом для поступка мужчины стала личная неприязнь к сотрудникам силовых ведомств. Он опубликовал в соцсетях высказывания, призывающие к преступлениям по мотиву социальной розни, после чего был задержан сотрудниками ФСБ.
Помимо назначения условного срока, суд запретил калининградцу на тот же срок заниматься администрированием сайтов. Суд назначил злоумышленнику два года колонии, которые впоследствии были заменены на условный срок, и запретил заниматься администрированием сайтов на те же два года.
Ранее сотрудники ФСБ задержали в Екатеринбурге мужчину, планировавшего устроить при помощи зажигательного устройства теракт в военной части.
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- ФСБ задержала жителя Калининграда за экстремистские высказывания против силовиков
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru