В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина Хецоидзе
23 июня 202316:31
Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.
Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие ФСБ. Хецоидзе заключен под стражу на два месяца.
Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела неизвестны.
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru