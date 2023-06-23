В Москве по делу о госизмене арестовали россиянина Хецоидзе

Лефортовский суд Москвы арестовал россиянина по фамилии Хецоидзе за государственную измену, сообщает РИА Новости со ссылкой на суд.

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Отмечается, что об аресте ходатайствовало следствие ФСБ. Хецоидзе заключен под стражу на два месяца.

Заседание приходило в закрытом режиме, подробности дела неизвестны.

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:АрестГосизмена

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