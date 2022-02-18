ФСБ задержала замглавы Минздрава Челябинской области

Ранее стало известно, что ФСБ и управление Следственного комитета по региону проводят в областном Минздраве следственно-оперативные действия. Местные СМИ отмечают, что силовики проводят обыски и изымают документацию, связанную с закупками медтехники.

«Действительно, Кузнецов задержан. Ему могут предъявить обвинение в превышении должностных полномочий», — рассказал собеседник агентства.

Пресс-служба следственного управления СК РФ по Челябинской области подтвердила задержание, однако не предоставила других комментариев.

