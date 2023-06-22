ФСБ задержала в Мелитополе украинских диверсантов

«Задержанными ... совершены покушения на жизнь руководителей государственных структур Запорожской области с использованием самодельных взрывных устройств, в результате которых несколько человек получили ранения различной степени тяжести, один человек скончался», — приводит сообщение ведомства РИА Новости.

Также злоумышленники готовили подрыв железной дороги, пишет РИА ФАН. Диверсанты намеревались подорвать пути в момент следования состава с военной техникой и грузами для российской армии. Для теракта планировали использовать полученное от представителей СБУ самодельное взрывное устройство.

Правоохранители возбудили уголовные дела о теракте и содействии террористической деятельности. Задержанные находятся в СИЗО.

Ранее ФСБ задержала жителя Брянской области, который по заданию СБУ оборудовал схроны для совершения теракта в России, напоминает «Свободная пресса».

