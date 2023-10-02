ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона

Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, задержан в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.

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По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины, уроженец города Рубежное, который действовал в интересах иностранной разведки. Мужчина собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и армии России с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям.

Против злоумышленника возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет RT.

«В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие», — отметили в УФСБ.

Ранее в Крыму двух граждан Украины признали виновными в шпионаже. По данным ФСБ, осужденные — агенты украинской Службы безопасности, их приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима, напоминает «Свободная пресса».

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ФОТО: РИА Новости / Табылды Кадырбеков
ТЕГИ:УкраинаШпионажЛНРФСБ

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