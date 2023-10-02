ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона
Мужчина, подозреваемый в шпионаже в пользу Украины, задержан в Луганской народной республике. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на управление ФСБ по региону.
По данным ведомства, задержанный — гражданин Украины, уроженец города Рубежное, который действовал в интересах иностранной разведки. Мужчина собирал и передавал данные о местах дислокации и передвижении подразделений народной милиции ЛНР и армии России с целью оказания содействия украинским вооруженным формированиям.
Против злоумышленника возбудили уголовное дело о шпионаже, пишет RT.
«В настоящее время фигурант задержан. Ведется следствие», — отметили в УФСБ.
Ранее в Крыму двух граждан Украины признали виновными в шпионаже. По данным ФСБ, осужденные — агенты украинской Службы безопасности, их приговорили к 15 и 16 годам колонии строгого режима, напоминает «Свободная пресса».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Жителей Крыма предупредили о проверке систем оповещения
- Азаров: Население Украины сократилось до 23 млн человек
- ВСУ пытались атаковать российские позиции около Торского в ДНР
- NHK: Япония не смогла договориться с Россией о вылове рыбы у юга Курил
- Боррель: ЕС попросит США продолжать финансирование Украины
- Кабмин выделит еще 10 млрд рублей на льготные кредиты для аграриев
- ВЦИОМ: Треть россиян назвали SHAMANа певцом года на российской эстраде
- Болгария введет запрет на въезд автомобилей с российскими номерами
- Губернатор Гладков: При обстреле Белгородской области пострадало четыре человека
- ФСБ задержала в ЛНР украинского шпиона
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru