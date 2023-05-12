ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о передвижении техники
12 мая 202314:23
ФСБ задержала 34-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что мужчина при помощи чат-бота в Telegram передавал украинской стороне данные о передвижении российской военной техники.
Он отправил видеозаписи передвижения военного эшелона с техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции.
В ведомстве предполагают, что украинские военные воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.
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12 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru