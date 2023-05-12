ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о передвижении техники

Отмечается, что мужчина при помощи чат-бота в Telegram передавал украинской стороне данные о передвижении российской военной техники.

Он отправил видеозаписи передвижения военного эшелона с техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ведомстве предполагают, что украинские военные воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.

