ФСБ задержала жителя Крыма за передачу данных о передвижении техники

ФСБ задержала 34-летнего жителя Крыма по подозрению в госизмене. Об этом сообщает ТАСС.

Экс-военный из Белгорода получил 13 лет колонии за госизмену

Отмечается, что мужчина при помощи чат-бота в Telegram передавал украинской стороне данные о передвижении российской военной техники.

Он отправил видеозаписи передвижения военного эшелона с техникой в направлении зоны проведения специальной военной операции.

В ведомстве предполагают, что украинские военные воспользовались полученной информацией для нанесения ракетных ударов.

Подписывайтесь на НСН: Новости | Дзен | VK | Telegram

ФОТО: Sputnik / РИА Новости
ТЕГИ:ЗадержаниеФСБ

Горячие новости

Все новости

партнеры