В Сочи задержали администратора «Колумбайн»-сообщества

Отмечается, что гражданин 2005 года рождения управлял сообществом, причастным к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях и распространению ложной информации о подготовке терактов в российских школах.

По словам молодого человека, права администрирования ему передал гражданин Украины под псевдонимом «Белая Роза», отмечает RT. Связь с ним он поддерживал через Telegram.

«Пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена», — подчеркнули в ФСБ.

