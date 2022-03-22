В Сочи задержали администратора «Колумбайн»-сообщества
Администратора террористического интернет-сообщества «Колумбайн» (террористическое движение, запрещено в РФ) задержали в Сочи. Об этом сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ.
Отмечается, что гражданин 2005 года рождения управлял сообществом, причастным к пропаганде идеологии массовых убийств в образовательных учреждениях и распространению ложной информации о подготовке терактов в российских школах.
По словам молодого человека, права администрирования ему передал гражданин Украины под псевдонимом «Белая Роза», отмечает RT. Связь с ним он поддерживал через Telegram.
«Пользователь "Белая Роза" известен правоохранительным органам как гражданин Украины Овсюк Ярослав, 2005 года рождения, причастный к склонению в ноябре 2021 года жителя Казани к совершению нападения на школу. Данная акция была своевременно пресечена», — подчеркнули в ФСБ.
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