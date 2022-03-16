В центре Москвы задержан водитель с оружием
16 марта 202223:47
Полиция задержала в центре Москвы водителя, у которого были обнаружены пистолет и патроны. Об этом сообщает ТАСС.
Отмечается, что полицейские изъяли оружие и направили его на экспертизу. По данным источника ТАСС, мужчина предоставил документы на оружие, но у сотрудников полиции они вызвали сомнение.
Другиъ подробностей не приводится.
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16 марта 2022
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru