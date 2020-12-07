ФСБ задержала сторонников радикального ислама в Красноярске

По данным ведомства, один из участников группировки сторонников радикального ислама намеревался уехать за границу, чтобы присоединиться к боевикам.

Он был задержан в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовcкого, когда проходил регистрацию на рейс, передает RT.

Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), участники которой планировали теракты в Московском регионе.

