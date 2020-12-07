ФСБ задержала сторонников радикального ислама в Красноярске
Сотрудники ФСБ в Красноярском крае задержали сторонников террористической организации. Об этом проинформировала пресс-служба регионального главка ФСБ.
По данным ведомства, один из участников группировки сторонников радикального ислама намеревался уехать за границу, чтобы присоединиться к боевикам.
Он был задержан в международном аэропорту Красноярска имени Хворостовcкого, когда проходил регистрацию на рейс, передает RT.
Ранее сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), участники которой планировали теракты в Московском регионе.
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