ФСБ предотвратила теракты в столичном регионе

Во Владимирской области задержан участник группы, им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Также в ходе следственных действий в местах пребывания радикальных исламистов изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие предметы и документы. Известно, что группировка занималась вовлечением новых людей в свои ряды и искала деньги на нужды террористов, передает RT.

ФСБ продолжает расследование и оперативно-розыскные мероприятия, пишет «Свободная пресса».

Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин и полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказали в эфире НСН, как террорист смог возглавлять отдел полиции в Дагестане на протяжении десяти лет. Парламентарий в частности заявил, что необходимо продолжать проверки органов МВД по всей стране.

