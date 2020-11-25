ФСБ предотвратила теракты в столичном регионе
Сотрудники ФСБ пресекли деятельность группировки запрещенной в России террористической организации «Исламское государство» (ИГ), участники которой планировали теракты в Московском регионе. Об этом сообщили в среду в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Во Владимирской области задержан участник группы, им оказался гражданин одной из стран Центральной Азии. Также в ходе следственных действий в местах пребывания радикальных исламистов изъято самодельное взрывное устройство, начиненное поражающими элементами, а также другие предметы и документы. Известно, что группировка занималась вовлечением новых людей в свои ряды и искала деньги на нужды террористов, передает RT.
ФСБ продолжает расследование и оперативно-розыскные мероприятия, пишет «Свободная пресса».
Первый зампред комитета Госдумы по обороне Александр Шерин и полковник ФСБ в запасе Владимир Луценко рассказали в эфире НСН, как террорист смог возглавлять отдел полиции в Дагестане на протяжении десяти лет. Парламентарий в частности заявил, что необходимо продолжать проверки органов МВД по всей стране.
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