Трое жителей Саратовской области осуждены за диверсию и госизмену
Трое жителей Саратовской области приговорены к лишению свободы сроком до 18 лет по обвинению в государственной измене и диверсии, сообщили в региональной прокуратуре.
Фигуранты, в зависимости от своей роли, признаны виновными в поджогах объектов железнодорожной и телекоммуникационной инфраструктуры в интересах военной разведки Украины.
По данным суда, с начала апреля 2024 года один из осужденных Юрий Аксенов добровольно вышел на связь с представителем украинского военного ведомства и согласился за вознаграждение совершать диверсии на территории России. В дальнейшем он привлек к участию в акциях Дмитрия Аксенова и Власа Широкова. Следствие установило, что 25 апреля, 14 и 18 мая осужденные подожгли релейные шкафы Приволжской железной дороги и вышку сотовой связи. 20 мая их задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Один из участников, по версии обвинения, получил за действия оплату в криптовалюте, эквивалентную более 75 тысячам рублей.
С учетом позиции гособвинения Юрий Аксенов приговорен к 16 годам лишения свободы, Дмитрий Аксенов — к 18 годам и штрафу в 90 тысяч рублей, Влас Широков получил 18 лет. Первые пять лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Путин провел встречу с вдовой экс-премьера Японии Синдзо Абэ
- Премьера нового сезона сериала «Утреннее шоу» состоится в сентябре
- В Госдуме предложили брать депозит с въезжающих в РФ мигрантов
- Ветер в Брянске за час повалил более 20 деревьев и оборвал провода
- Трое жителей Саратовской области осуждены за диверсию и госизмену
- СМИ: Президента мадридского «Реала» призвали вернуть Роналду
- МЧС направило в Астраханскую область пожарных из соседних регионов
- Израиль принял новое предложение Уиткоффа по урегулированию в секторе Газа
- Даниле Козловскому запретили въезд в Латвию
- Роскомнадзор удалил более 800 материалов с информацией о продаже ответов на ЕГЭ
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru