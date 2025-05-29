Трое жителей Саратовской области осуждены за диверсию и госизмену

Трое жителей Саратовской области приговорены к лишению свободы сроком до 18 лет по обвинению в государственной измене и диверсии, сообщили в региональной прокуратуре.

Фигуранты, в зависимости от своей роли, признаны виновными в поджогах объектов железнодорожной и телекоммуникационной инфраструктуры в интересах военной разведки Украины.