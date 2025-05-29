Трое жителей Саратовской области осуждены за диверсию и госизмену

Трое жителей Саратовской области приговорены к лишению свободы сроком до 18 лет по обвинению в государственной измене и диверсии, сообщили в региональной прокуратуре.

Фигуранты, в зависимости от своей роли, признаны виновными в поджогах объектов железнодорожной и телекоммуникационной инфраструктуры в интересах военной разведки Украины.

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По данным суда, с начала апреля 2024 года один из осужденных Юрий Аксенов добровольно вышел на связь с представителем украинского военного ведомства и согласился за вознаграждение совершать диверсии на территории России. В дальнейшем он привлек к участию в акциях Дмитрия Аксенова и Власа Широкова. Следствие установило, что 25 апреля, 14 и 18 мая осужденные подожгли релейные шкафы Приволжской железной дороги и вышку сотовой связи. 20 мая их задержали сотрудники регионального управления ФСБ. Один из участников, по версии обвинения, получил за действия оплату в криптовалюте, эквивалентную более 75 тысячам рублей.

С учетом позиции гособвинения Юрий Аксенов приговорен к 16 годам лишения свободы, Дмитрий Аксенов — к 18 годам и штрафу в 90 тысяч рублей, Влас Широков получил 18 лет. Первые пять лет они проведут в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима, передает «Радиоточка НСН».

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ФОТО: РИА Новости / Наталья Селиверстова
ТЕГИ:Саратовская ОбластьДиверсияГосизмена

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