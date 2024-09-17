На Урале ФСБ предотвратила покушение на руководителя предприятия ОПК
ФСБ пресекла попытку агента украинской военной разведки подорвать машину главы оборонного предприятия в Свердловской области, злоумышленника, оказавшего вооруженное сопротивление, нейтрализовали при задержании. Об этом сообщили в Центре общественных связей ведомства.
Как отметили в ФСБ, в рамках уголовного дела о незаконном обороте взрывчатки была пресечена противоправная деятельность россиянина 1984 года рождения, агента главного управления разведки минобороны Украины и члена запрещенной в РФ украинской националистической террористической группировки. По заданию кураторов злоумышленник изготовил взрывное устройство, которое предназначалось для подрыва авто «одного из руководящих сотрудников» уральского оборонного предприятия. Фигуранта задержали в момент закладки бомбы в тайник, злоумышленник оказал сопротивление и был нейтрализован ответным огнем.
Правоохранители проводят мероприятия по установлению лиц, содействовавших украинскому агенту в противоправной деятельности.
Ранее ФСБ предотвратила теракт в Севастополе, задержан мужчина, который по заданию украинских спецслужб планировал подрыв железнодорожного моста, напоминает «Свободная пресса».
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