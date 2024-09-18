В Татарстане пресекли деятельность женской исламистской ячейки
ФСБ предотвратила деятельность женской ячейки запрещенной в РФ международной террористической организации в Татарстане. Об этом заявили в Центре общественных связей спецслужбы.
«Функционеры терструктуры проводили целенаправленную работу по распространению... террористической идеологии, основанной на доктрине создания так называемого всемирного халифата. С применением мер конспирации в ходе собраний ими осуществлялась вербовка в свои ряды жителей России», — подчеркнули в ФСБ.
По местам жительства членов исламистской ячейки изъяли запрещенную экстремистскую литературу, средства связи и электронные носители информации. Правоохранители возбудили уголовное дело.
Ранее ФСБ задержала сторонников международной террористической организации, планировавших нападение на православную церковь и диверсионно-террористические акции против полицейских в Ингушетии, напоминает «Свободная пресса».
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