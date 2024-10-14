ФСБ задержала россиянина за изготовление оружия в Пермском крае

Сотрудники ФСБ задержали жителя Кунгура (Пермский края), занимавшегося нелегальным изготовлением боеприпасов и оружия. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления ведомства.

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Отмечается, что мужчина совершал преступления в период с 2023 по 2024 год. Он занимался незаконным производством гладкоствольного и нарезного огнестрельного оружия, кроме того, он выпустил за год 57 патронов.

В отношении задержанного возбуждено уголовное дело, ему предъявлено обвинение.

Ранее ФСБ, МВД и Росгвардия пресекли деятельность подпольных оружейников из 48 российских регионов.

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ФОТО: РИА Новости / ЦОС ФСБ РФ
ТЕГИ:ПреступленияПермский КрайОружиеФСБ

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