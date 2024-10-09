ФСБ: В Смоленске предотвращен теракт в здании УМВД региона
Спецслужбы 9 октября предотвратили теракт в здании УМВД в Смоленской области, сообщили в УФСБ по региону.
Уточняется, что был задержан мужчина, который пытался пронести в здание самодельное взрывное устройство под видом папки с документами.
При задержании злоумышленника пострадали два сотрудника регионального УМВД – они получили контузии и были госпитализированы. На месте происшествия работают взрывотехники.
Ранее в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле работники станции нашли предмет, внешне похожий на взрывное устройство малой мощности, передает RT.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru