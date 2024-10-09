ФСБ: В Смоленске предотвращен теракт в здании УМВД региона

При задержании злоумышленника пострадали два сотрудника регионального УМВД – они получили контузии и были госпитализированы. На месте происшествия работают взрывотехники.

Ранее в грузовом составе с нефтепродуктами на железнодорожной станции в Ярославле работники станции нашли предмет, внешне похожий на взрывное устройство малой мощности, передает RT.

