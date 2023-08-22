ФСБ задержала россиянина, пытавшегося купить секретную военную продукцию

В сообщении говорится, что мужчина был задержан с поличным, о секретности приобретаемого военного изделие он был осведомлен. Также уточняется, что продукцию он намеревался купить с целью дальнейшей перепродажи.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».

Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина 1965 года рождения, который передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов через Крым в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».