ФСБ задержала россиянина, пытавшегося купить секретную военную продукцию
Правоохранители задержали в Ростовской области россиянина, который пытался купить секретную военную продукцию, сообщает региональное управление ФСБ.
В сообщении говорится, что мужчина был задержан с поличным, о секретности приобретаемого военного изделие он был осведомлен. Также уточняется, что продукцию он намеревался купить с целью дальнейшей перепродажи.
По данному факту было возбуждено уголовное дело по статье «Незаконное получение сведений, составляющих государственную тайну».
Ранее сотрудники ФСБ задержали россиянина 1965 года рождения, который передавал сведения о формировании и перемещении военных грузов через Крым в зону СВО, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru